Thibaut Courtois sur la situation d’Eden Hazard au Real: «Il est motivé, mais il y a Vinicius sur ce flanc gauche»

Pour son coéquipier Thibaut Courtois, le Brainois ne doit pas perdre espoir, et ce malgré la situation particulièrement compliquée qu’il est train de traverser. « Il doit continuer à travailler », a-t-il confié en conférence de presse ce samedi. « Il essaye, il est très motivé, mais il y a Vinicius sur ce flanc gauche. Eden a déjà démontré par le passé qu’il pouvait nous aider. »

C’est depuis le banc des remplaçants qu’Eden Hazard a assisté à la victoire du Real Madrid face à Barcelone en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne ce mercredi. Une nouvelle rencontre où son coach Carlo Ancelotti lui préfère d’autres joueurs et décide de se passer de ses services.

Après avoir disputé une poignée de rencontres dans la peau d’un titulaire ces dernières semaines, il semblerait désormais que le Diable rouge ait retrouvé ce rôle de simple faire-valoir au sein de l’effectif madrilène. À une dizaine de jours de la fin du mercato hivernal, deux choix s’offrent à lui : s’accrocher et tenter de gagner la confiance de son entraîneur, ou quitter l’Espagne pour retrouver du plaisir et du temps du jeu dans un autre club. Selon le média espagnol Sport, Hazard privilégierait actuellement la première option et souhaiterait donc poursuivre son aventure à Madrid.