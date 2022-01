Cerruti, la fin d’un dandy

Il était l’homme qui a formé Armani. Si, si. Avant de fonder sa propre marque en 1974, Giorgio (de quatre ans son cadet) avait travaillé une dizaine d’années à Paris sous la direction de Nino Cerruti.

Et puis dans les années 1980, il était tout simplement celui dont il fallait porter les costumes pour être non pas élégant – il trouvait le terme un peu désuet – mais classe. Stylé. « Casual chic », selon l’expression consacrée. Au cinéma, la maison Cerruti est apparue au générique de dizaines de films à succès comme Bonnie and Clyde, Pretty Woman ou Basic Instinct. Le créateur italien habillait toutes les stars masculines à l’époque : Michael Douglas, Jack Nicholson, Tom Hanks, Bruce Willis, Sharon Stone, Robert Redford, Harrison Ford ou Al Pacino…