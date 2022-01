En l’absence de Christian Kouamé, Benito Raman va-t-il saisir sa chance dans le Clasico?

Présent à la CAN avec la Côte d’Ivoire, Christian Kouamé va laisser un trou dans le secteur offensif des Mauves. Une belle occasion pour Benito Raman de se faire une place au soleil, dans le Clasico, le genre d’ambiance qu’il affectionne…

Tout le monde se souvient de sa course après avoir marqué le but égalisateur contre le Club de Bruges, le 3 octobre dernier. Avec son style qui lui sied à merveille, entre arrogance et confiance en soi. Parce que le garçon est comme cela. Un rien taquin mais surtout déterminé.

Benito Raman est souvent sur le banc de Vincent Kompany, à charge pour lui de faire la différence avec sa vitesse, contre des défenses fatiguées. Un rôle qui ne convient pas à l’ancien sociétaire de Schalke 04, parce qu’il a débarqué dans la capitale avec l’envie de devenir un pion important sur l’échiquier mauve et blanc en se montrant décisif, chose qu’il a déjà réalisée à de nombreuses reprises. 10 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pas mal pour un élément qui n’a plus fêté de titularisation depuis le 21 novembre contre Courtrai. Un mauvais souvenir, car marqué d’un geste aussi inutile que stupide. Un coup de tête, sur Faïz Selemani, synonyme d’expulsion logique.