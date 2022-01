Sept cas de coronavirus pour le Sporting de Charleroi avant de défier l’Antwerp

Charleroi a dévoilé samedi soir sa sélection pour son périlleux déplacement à l’Antwerp dimanche (13h30). Les Zèbres devront composer avec sept absences liées au coronavirus en plus de celles de Koffi et Zorgane, partis à la Coupe d’Afrique des Nations.

Sept joueurs d’Edward Still sont actuellement en quarataine : Nauris Petkevicius, Ken Nkuba, Steeven Willems, Stelios Andreou, Martin Wasinski, Karim Zedadka et Matteo Chiacig. Hervé Koffi (Burkina Faso) et Adem Zorgane (Algérie) sont eux actifs à la CAN.