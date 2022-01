Seraing – Union arrêté à cause du brouillard: le match reprendra mardi à 20h

Tout cela avant que M. De Cremer, l’arbitre de la rencontre, ne décide d’interrompre la partie. La raison : ce satané brouillard qui a encore augmenté en densité durant la pause. À 19h30, alors que les acteurs devaient remonter sur la pelouse, on ne voyait quasiment plus rien. M. De Cremer s’est accordé un délai de 30 minutes, est revenu sur le terrain puis a signifié la fin du match. Une partie qui n’aurait d’ailleurs même pas dû commencer dans ces conditions climatiques. Depuis les tribunes, il était impossible de distinguer les joueurs, voire même d’apercevoir le ballon, de l’autre côté du terrain. « Au début de la rencontre, la visibilité était suffisante pour commencer », explique l’arbitre. « Je voyais très bien mes assistants et ils pouvaient bien juger les hors-jeu. Quand on a voulu recommencer la deuxième mi-temps, on voyait que la visibilité était vraiment très basse. Je me suis mis au milieu du terrain. J’ai regardé si je voyais mes assistants. Ce n’était pas possible. Ils m’ont confirmé qu’ils ne pouvaient pas voir l’autre côté du terrain. Alors, on a pris les 30 minutes réglementaires. Après cela, on a vu que la situation ne s’était pas améliorée. On n’a pas pu recommencer le match. »