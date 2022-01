Météo: l’IRM place plusieurs provinces en alerte

Les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg et du Brabant wallon sont placées en alerte jaune aux conditions glissantes jusqu’à 10 heures ce matin. Des plaques de givre ou glace peuvent se former par endroits et rendre les routes glissantes, surtout sur le centre et le sud-est du pays. En Ardenne, il y a un risque de brouillard givrant.

En cours d’après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 8 degrés à la mer. Le vent modéré de sud-ouest virera à l’ouest-nord-ouest au littoral.

Dimanche soir et durant la nuit, les nuages bas resteront prédominants en haute Belgique et pourraient encore laisser s’échapper quelques faibles précipitations localement. Du brouillard se formera aussi en plusieurs endroits. En Basse et Moyenne Belgique, des éclaircies se développeront dans un premier temps, avant la formation de brume, de bancs de brouillard et de champs nuageux plus tard dans la nuit. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et +6 degrés à la côte, sous un vent faible à modéré d’ouest à nord-ouest.