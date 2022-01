Novak Djokovic «extrêmement déçu» d’être expulsé de l’Australie: «Je respecte la décision»

Novak Djokovic ne pourra pas participer à l’Open d’Australie qui commence ce lundi. Le Serbe a déjà fait quelques commentaires suites à la décision de justice survenue ce dimanche matin «je vais prendre un peu de temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d’autres commentaires». La déception est évidemment présente du côté du Serbe: «je suis extrêmement déçu de la décision de la Cour de rejeter l’appel contre l’annulation de mon visa», continue-t-il avant de déplorer finalement: «ce qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l’Open d’Australie.»

Plus loin dans ses déclarations, il ajoute se sentir mal à l’aise vis-à-vis de toute cette situation « je suis mal à l’aise avec le fait que l’attention se soit portée sur moi ces dernières semaines et j’espère que nous allons désormais pouvoir nous concentrer sur le tournoi et le jeu que j’aime.»