Open d’Australie: Salvatore Caruso remplace Novak Djokovic au premier tour du tournoi

Dans cette première partie de tableau, c’est désormais Matteo Berrettini, nº7 mondial, qui commencera le tournoi en tant que plus haute tête de série. L’Italien de 25 ans fait donc une « bonne affaire » avant le retrait forcé de Novak Djokovic.

C’est finalement l’italien Salvatore Caruso, 150ème au classement ATP qui affrontera Miomir Kecmanović au premier tour de l’Open d’Australie. Initialement, Novak Djokovic devait affronter son compatriote mais suite à l’annulation de son visa et du rejet de son appel, le numéro 1 mondial doit désormais quitter le territoire australien.

Une opportunité pour Nadal ?

Avec la blessure de Federer et le retrait de Djokovic, Rafael Nadal est le seul des trois joueurs qui peut encore prétendre gagner un 21ème Grand Chelem en ce mois de janvier 2022. Au premier tour de l’Open d’Australie, l’Espagnol affrontera Marcos Giron dans une partie de tableau où il fait partie de la plus haute tête de série. L’Open d’Australie commence ce lundi 17 janvier et se terminera le 30 janvier prochain.