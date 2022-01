La belle image de Kevin de Bruyne: après le match face à Chelsea, le Belge s’amuse sur le terrain avec… ses enfants (vidéo)

Après le match face à Chelsea, Kevin De Bruyne a profité pour passer quelques moments avec ses enfants… et ce sur le terrain de Manchester City.

Kevin De Bruyne a délivré les Citizens face à Chelsea grâce un but à la 70ème minute. À la fin du match contre Romelu Lukaku et les Blues, Kevin De Bruyne est revenu sur le terrain pour s’amuser avec ses deux enfants. Les images peuvent faire sourire. En plus d’être un excellent joueur de football, Kevin De Bruyne prend du temps pour ses enfants. Des images qui rappellent celles d’Eden Hazard, à Chelsa, il y a quelques années.