Femme poussée sur les voies du métro: comment la police a pu arrêter le suspect

À lire aussi Femme poussée sur les voies du métro: l’auteur de 23 ans a été inculpé pour tentative de meurtre

D’après les premiers éléments de l’enquête et notamment l’analyse des images de vidéosurveillance, il appert qu’un jeune homme, après avoir fait plusieurs allers-retours sur le quai, a poussé une dame sur les rails du métro, lors de l’arrivée de la rame en station.

Le conducteur, alerté par d’autres personnes présentes sur le quai, a pu arrêter la rame avant de heurter la victime. Grâce à l’intervention rapide du conducteur du métro aucun voyageur présent dans la rame n’a été blessé.

L’auteur a alors pris la fuite en traversant les voies de métro.

Grâce à la diffusion des images du suspect au sein des services de police, celui-ci est intercepté quelques minutes plus tard alors qu’il se trouve dans la station de métro « De Brouckère ».

Inculpé pour tentative de meurtre

Le jeune auteur, né en 1998 et de nationalité française, a été auditionné par la police avant d’être mis à la disposition du parquet de Bruxelles et il n’a, a priori, aucun lien avec la victime, qui semble donc avoir été choisie au hasard. Le juge d’instruction l’a entendu samedi, et il a délivré un mandat d’arrêt à son encontre, après l’avoir inculpé de tentative de meurtre. Jusqu’à présent, rien ne permet de comprendre quel est son mobile, et on ne connaît pas son état mental : un expert psychiatre a été désigné par le juge d’instruction pour vérifier l’état du suspect, a exposé le parquet sans faire d’autre commentaire « afin de ne pas nuire à l’enquête. »