David Goffin sur l’affaire Djokovic : « C’est une décision choc ! »

Le n°1 belge reconnaît qu’on ne parlait que de cette saga dans les vestiaires et est étonné que la décision ne soit pas tombée plus tôt. Pour reparler tennis, le Liégeois confirme que son genou va mieux et qu’il sera bien au poste mardi.

On a pu joindre David Goffin, ce dimanche soir à Melbourne, une heure après le verdict dans la saga Djokovic. « C’est un feuilleton qui a duré plus de dix jours et on en arrivait à ne plus parler que de ça, avec pas mal de rebondissements, et d’implication pour le tableau, le programme, etc. » constate le n°1 belge. « Pour ma part, je ne connais pas l’affaire en profondeur, ni tous les détails car j’ai suivi ça de loin, étant d’abord en compétition à Sydney, puis préoccupé par l’état de mon genou. Au final, c’est une décision choc ! Mais ça l’aurait été aussi s’il avait pu jouer. Il faudra donc faire avec, ou plutôt sans lui, et avec cette décision... »

D’emblée, on a senti le n°1 belge très prudent dans sa réaction par rapport à ce « choc » du jour. Est-ce une décision logique ? « Logique, je ne sais pas. Encore une fois, je ne dispose pas de toutes les infos précises. Si son exemption médicale devait être validée ou pas, ce n’est pas à moi de juger. De mon côté, lorsqu’on a eu, nous, les athlètes, l’opportunité de se faire vacciner via le COIB, et en vue des JO de Tokyo, j’ai de suite sauté sur l’occasion, pour une question de sérénité et de facilité pour voyager afin de pratiquer mon sport. Je n’ai pas encore reçu ma troisième dose, mais ça ne tardera pas. Ici, à Melbourne, une fois les tests PCR d’arrivée passés, on est beaucoup plus libres que l’an dernier (NDLR : confinement dans les hôtels du tournoi en 2021). Et pour en revenir sur la saga Djokovic, ce qui m’a surpris, c’est que je pensais que ça allait se terminer beaucoup plus vite. Maintenant, ça s’arrête-là, c’est une décision comme une autre, et on va voir ce qui va se passer maintenant…»