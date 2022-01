Antwerp - Charleroi : les Carolos s’inclinent lourdement face à des Anversois efficaces (3-0)

Après une première occasion pour Michel-Ange Balikwisha (10e), l’Antwerp faisait la différence avec deux buts en trois minutes de Michael Frey. Sur le premier, le Suisse reprenait victorieusement de la tête un centre de la droite de Balikwisha (12e). Sur le second, l’attaquant n’avait plus qu’à déposer le ballon au fond des filets après un numéro de Manuel Benson sur la droite (14e). Frey porte son compteur à 17 buts en championnat.

L’Antwerp a dominé Charleroi 3 buts à 0 dimanche, lors de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Michael Frey (11e et 14e) et Ally Samatta (77e) ont inscrit les buts du ’Great Old’. L’Antwerp (40 points) reprend provisoirement la troisième place alors que Charleroi (35 points) est sixième.

Le nouveau gardien de Charleroi Kamara évitait le troisième but en sortant bien dans les pieds de Yusuf (17e). Les Zèbres réagissaient via Gholizadeh, qui se heurtait à la bonne sortie de Butez (23e). Charleroi ne se créait pas d’autre opportunité en première période.

Les Zèbres tentaient de mettre plus de pression au retour des vestiaires, mais c’était l’Antwerp qui passait près du troisième but lorsque Balikwisha subtilisait le ballon à Knezevic et voulait servir Frey, Andreou surgissait pour empêcher le triplé de l’attaquant anversois (50e). Quelques minutes plus tard, Engels envoyait un tir des 20 mètres qui terminait sur le poteau (54e).

Le troisième but tombait à la 77e minute. En contre, Balikwisha s’envolait sur la gauche avant de centrer pour Samatta qui reprenait en un temps.

Charleroi héritait de deux possibilités en fin de rencontres, avec une reprise au-dessus de Bayo (84e) et une frappe de Van Cleemput repoussée par Butez (90e). L’Antwerp heurtait une nouvelle fois le montant, la tentative de Gerckens (86e) échouant sur la transversale.

L’Antwerp (40 points, 21 matchs) s’installe au troisième rang avant le match d’Anderlecht (38 points) contre le Standard (23 points) à 18h30. Charleroi (35 points) partage la cinquième position avec La Gantoise.

Les compositions du début de match

Antwerp : Butez, Vines, Engels, Dessoleil, Bataille, Yusuf, Verstraete, Nainggolan, Benson, Balikwisha, Frey