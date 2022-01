Météo: quelques flocons de neige ne sont pas exclus

Ailleurs aussi, du grésil ou quelques flocons ne sont pas totalement exclus. Dans l’ouest du pays, le risque de précipitations sera moins important et quelques éclaircies pourront apparaître. En soirée, le temps deviendra également plus sec dans l’est, à quelques faibles chutes de neige près sur le relief. Les maxima oscilleront entre 1 degré en Ardenne et 8 ou 9 degrés sur l’ouest.

Dimanche soir, quelques averses (hivernales) seront encore possibles dans l’est. La nuit, le temps deviendra sec à quelques faibles chutes de neige près en Ardenne, et de faibles précipitations dans le Limbourg et en province de Liège. Quelques éclaircies pourront se former mais également du brouillard. Les minima oscilleront autour de 0 degré sur les hauteurs, entre 2 et 4 degrés ailleurs, jusqu’à 6 degrés à la mer.

De la neige lundi ?

Lundi, il fera sec sur la plupart des régions avec du brouillard local et de nombreux champs de nuages bas. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de faibles précipitations (hivernales) seront possibles, avec un peu de neige sur le relief. Au fil des heures, quelques éclaircies pourront se développer dans la moitié ouest du pays. Les maxima se situeront entre 1 et 4 degrés en Haute Belgique et entre 5 et 7 degrés ailleurs.

La nuit de lundi à mardi, de larges éclaircies seront présentes sur l’ouest, à l’origine d’une nette chute des températures. Du brouillard potentiellement givrant se formera. Ailleurs, les nuages bas domineront avec un risque de brouillard plus limité. Les minima seront proches de ou légèrement supérieurs à 0 degré, plutôt légèrement négatifs sur l’ouest.

Mardi, le temps sera généralement sec avec du brouillard (givrant) parfois épais en matinée. Principalement sur l’ouest et le nord-ouest, le brouillard pourra persister une grande partie de la journée. Ailleurs, les nuages bas pourront laisser quelques éclaircies se faufiler au fil des heures. Les maxima se situeront entre 2 et 7 degrés.