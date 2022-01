Standard: plusieurs banderoles demandent le départ de la direction, quelques heures avant le Clasico (photos)

Ce dimanche, des supporters liégois ont affiché plusieurs banderoles allant à l’encontre de la direction du Standard. Ces banderoles se trouvent devant le stade et ce à quelques heures du coup d’envoi du Classico. Le Standard se déplacera ce dimanche soir à Anderlecht pour le compte de la 22ème journée.

Sur une des banderoles, en plein mercato hivernal, on peut notamment lire « les seuls transferts qu’on attend… les départs de Venanzi et Grosjean ». Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean sont respectivement le Président et le CEO du Standard.