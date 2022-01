Nuages obscurs sur les Jeux d’hiver de Pékin

Dans moins de trois semaines s’ouvriront à Pékin les Jeux olympiques d’hiver. Le parti communiste entendait rééditer le succès des JO de 2008, qui lui avaient permis de montrer au reste du monde la puissance retrouvée de la Chine. Mais le contexte est infiniment plus compliqué qu’il y a 14 ans.

« L’atmosphère internationale autour de la Chine s’est fort dégradée, ce qui n’était pas le cas en 2008 », analyse Thierry Kellner, maître de conférences à l’ULB. « Elle apparaissait alors encore plus triomphante car moins touchée par la crise des subprimes. Et les Occidentaux avaient l’impression qu’ils avaient vraiment besoin d’elle pour relancer leur économie. Aujourd’hui, on est dans le cadre d’une guerre commerciale avec les États-Unis, il y a des condamnations internationales à propos de la répression au Xinjiang, de la remise au pas de Hong Kong et des menaces autour de Taïwan ».