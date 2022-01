Les différentes techniques utilisées pour déployer le haut débit de façon moins coûteuse

Proximus travaille à l’acheminement de la fibre optique jusque dans les 24 villages de la commune de Gouvy depuis au moins 2014. Huit ans plus tard, la situation est pourtant encore loin d’être satisfaisante dans bon nombre d’endroits. Comment l’expliquer ? « Relier un village à la fibre est à chaque fois un projet conséquent, insiste Raluca Craciun, responsable chez Proximus de la cellule en charge des relations avec les communes pour la région de Liège. C’est une très grande commune avec des villages petits et isolés. Il y a à chaque fois des kilomètres de tranchées à creuser. Vu les investissements à consentir et le faible nombre de clients potentiels, il n’y avait pas vraiment de modèle économique pour nous ».