Jeux vidéo: bientôt des GTA et Red Dead Redemption sur mobile?

Jamais une acquisition n’avait coûté autant d’argent dans l’industrie du jeu vidéo : Take-Two, l’éditeur de jeu new-yorkais a annoncé la semaine dernière son intention de racheter la structure Zynga. Les deux noms ne diront sans doute pas grand-chose à qui ne s’intéresse pas au monde du jeu vidéo. En revanche, les jeux de leurs catalogues respectifs sont loin d’être des inconnus : le premier édite par exemple les plus grosses productions de ces dernières années. GTA V, Red Dead Redemption, ou encore NBA 2K. Que des incontournables sur consoles de salon et PC. Le second est l’éditeur d’autres jeux-phénomènes : FarmVille et Texas HoldEm Poker, par exemple. Des jeux iconiques qui ont explosé sur Facebook dans les années 2010. Après avoir loupé l’avènement du jeu sur mobile et connu un petit passage à vide, Zynga a finalement commencé à remonter la pente et a sorti depuis des jeux comme High Heels ou Harry Potter, Puzzle & Spells. De très gros succès sur smartphones.