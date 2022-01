Mobilisation de fonds publics pour gommer les zones blanches

La situation des zones blanches et grises en Wallonie a évolué de manière contrastée ces dernières années. Au niveau de la couverture mobile (4G), les progrès sont manifestes. A l’exception de Stoumont (89,1 %), toutes les communes wallonnes affichent des taux de couverture de la population supérieurs à 90 %. Il reste toujours des poches non couvertes mais ce n’est rien par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques années encore. Avant 2017, 39 communes wallonnes étaient considérées comme zones blanches avec une couverture mobile moyenne de 71,2 % des ménages. En 2019, on était à 98,35 % pour ces mêmes communes. Un résultat obtenu grâce au plan d’investissement « tax on pylon » (TOP). En 2016, la Région wallonne a conclu un deal avec les opérateurs.