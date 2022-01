Coronavirus: l’arrivée prochaine des nouveaux traitements sera très encadrée

Porteuses d’espoir, les pilules antivirales de Pfizer et de Merck ne seront pas disponibles tout de suite et pour tous en Belgique. Leur administration sera encadrée par une étude clinique pour surveiller l’efficacité et les effets secondaires.

Deux ans après le début de la pandémie mondiale, les premiers traitements destinés à empêcher les formes sévères du covid-19 et les hospitalisations voient enfin le jour. Arme supplémentaire dans la lutte contre le virus, ces nouveaux traitements sont perçus par les spécialistes comme un complément utile à la vaccination dans la lutte contre l’engorgement des hôpitaux et des décès évitables. Porteurs d’espoir, ils font aussi l’objet d’une demande et donc d’une concurrence mondiale comme ce fut le cas pour les premiers vaccins il y a un an. En Belgique, une Task force « thérapeutique », rassemblant les meilleurs experts dans le domaine, a été créée sous la houlette du centre fédéral d’expertise en soins de santé (KCE) pour aider les autorités à se positionner sur le marché et à y opérer les meilleurs choix possibles. Des recommandations bien utiles alors que ces nouvelles molécules n’ont pas encore livré tous leurs secrets.

