Maladie inflammatoire chronique qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière), la sclérose en plaque est la première cause d’invalidité non traumatique chez le jeune adulte. Quelque 2,8 millions de personnes sont atteintes de sclérose en plaque dans le monde, dont 15.000 en Belgique. Il s’agit principalement d’individus de sexe féminin (trois femmes pour un homme) et le plus souvent jeunes (entre 20 et 40 ans).

Le dérèglement du système immunitaire que cette pathologie suscite s’attaque à la myéline, la gaine servant à protéger les fibres nerveuses. Les lésions, appelées « plaques » en raison de leur forme arrondie, provoquent des symptômes (ou « poussées) très variables en fonction de leur localisation, qu’un éventail de médicaments disponibles aujourd’hui tentent de freiner.