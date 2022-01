L’émission The Voice aux Pays-Bas arrêtée subitement à cause de comportements sexuellement transgressifs

RTL a décidé de ne plus diffuser The Voice of Holland en raison de comportements sexuellement transgressifs, a communiqué la chaîne ce week-end, espérant laisser le temps et la possibilité à l’enquête de se dérouler de façon indépendante.

Ces accusations ont été révélées, entre autres, grâce aux recherches de Tim Hofman, présentateur de l’émission « Boos ». Il a reçu « de nombreuses réponses de personnes qui se disent victimes ou témoins d’abus de pouvoir et de comportements sexuellement transgressifs lors de The Voice ».