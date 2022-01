Les oubliés de l’internet haut débit

Résolument tournée vers les étoiles, la petite antenne parabolique blanche dépasse discrètement du toit de cette maison de Baclain, un hameau de la commune de Gouvy, non loin de la frontière luxembourgeoise. Elle est en liaison directe avec la constellation de mini-satellites Starlink (1.741 pour le moment) imaginée par le milliardaire américain Elon Musk (Tesla, SpaceX…) pour offrir de l’internet aux zones les plus reculées du monde. Ce service n’est disponible en Belgique que depuis quelques mois mais le propriétaire de la maison, Gauthier Brion, voulait être parmi les premiers à le tester. « Cette antenne change tout, s’enthousiasme-t-il. Grâce à elle, j’ai entre 150 et 250 Mbps de débit pour 100 euros par mois. Avec Proximus, je dois me contenter de 4 Mbps pour 40 euros. C’est quand même hallucinant qu’il faille s’adresser à une société située à l’autre bout du monde pour avoir un réseau convenable ! Ici, on a le même ADSL depuis vingt ans. Rien n’a changé. »