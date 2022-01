Electrifier l’automobile, mais pas n’importe comment

Ce n’est pas un sujet dont on disserte dans les allées d’un Salon de l’auto, ni en reluquant des carrosseries chez un concessionnaire, mais nul ne doit l’oublier : pour atteindre la neutralité carbone, le transport en Belgique devra être totalement « zéro émission » dans trois décennies. Or, le secteur représentait encore 22,3 % des émissions territoriales de gaz à effet de serre de notre pays en 2019 (et 25,7 % des émissions de CO2). Et la tendance est à la hausse depuis 1990 : +24 % en 2019.