Anderlecht-Standard: Verschaeren remporte son face-à-face avec Bodart et ouvre la marque à la demi-heure de jeu (1-0, direct)

Le Standard aura fort à faire ce dimanche sur la pelouse du Lotto Park. Face au Sporting d’Anderlecht, les hommes de Luka Elsner vont tenter de créer l’exploit, afin de se donner un peu d’air dans le bas du classement de Pro League.

Pour ce faire, les Liégeois pourront compter sur trois de leurs nouvelles recrues, Mathieu Cafaro, Gilles Dewaele et Renaud Emond. Ils devront par contre se passer des services de Joachim Van Damme (Covid), Merveille Bokadi (suspendu), Daouda Peeters (blessure), João Klauss (blessure), Selim Amallah (CAN), Collins Fai (CAN), Moussa Sissako (CAN), Abdoul Fessal Tapsoba (CAN) et Hamza Rafia (CAN).