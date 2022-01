Olivier Verdique: «Quelque chose en forme de fermette, dont rêvent 75% des clients»

Alvar Le Corvanderpius ? Ce précieux pseudonyme renvoie aux génies de l’architecture moderne, Alvar Aalto, Le Corbusier, Mies van der Rohe et Walter Gropius. Dans son ombre, se dissimulait Olivier Verdique, un architecte de Frameries, auteur de pamphlets libérateurs sur l’art de bâtir et décédé en 2009. Avec l’aide de sa fille, Zoé Verdique, du poète Pascal Leclercq, de l’essayiste Frédéric Saenen et de l’architecte Marco Laterza, ses textes acides mettant en abyme l’absurdité de la pratique architecturale contemporaine sont enfin publiés.