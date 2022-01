L’Open d’Australie sans Novak Djokovic, mais avec du tennis maintenant

Fin de la saga Djokovic qui a été expulsé ce dimanche par le gouvernement australien, on va pouvoir reparler tennis à Melbourne Park, du moins on va essayer…

Les premières balles de tennis ont été échangées à Melbourne Park dès 11h du matin ce lundi, cette nuit en Belgique, avec déjà quatre Belges, sur six, à l’œuvre (Goffin, rassuré sur l’état de son genou, jouera mardi). Douze heures plutôt, Novak Djokovic a embarqué dans le vol Emirates EK 409, direction Belgrade, via Dubaï. La fin d’une saga de 11 jours qui n’aurait jamais défrayé la chronique si le nº1 mondial s’était fait vacciner en pleine pandémie. C’était le nœud du problème et, pour faire simple, c’est ce qui a motivé la Cour fédérale australienne à refuser, à l’unanimité, le dernier recours des avocats du Serbe, ce week-end. Le débat qu’ils ont cru lié au sport s’est déplacé sur la scène politique. Le gouvernement australien, si strict avec ses mesures sanitaires, ne pouvait laisser « passer » un non-vacciné, et tout le message contraire à une lutte contre le Covid-19 déjà si dure depuis deux ans, tout Novak Djokovic qu’il soit.