Premier League: De Bruyne taille patron, un «costard» pour Lukaku

Son aplomb dans le duel avec N’Golo Kanté lui a permis de s’ouvrir le chemin du but, et par corollaire, d’élargir le boulevard dont Manchester City profite désormais, en route vers la conquête du titre en Premier League. Pour le grand bonheur des Cityzens, Kevin De Bruyne a fait du KDB ce samedi à l’Etihad Stadium : une frappe enveloppée comme un bébé qui vient de naître, un ballon décisif qui fouette les filets de Chelsea, victime londonienne tremblotante, désormais repoussée à treize longueurs.

A contrario, Lukaku a fait du Romelu des mauvais jours, approximatif et peu sûr techniquement, ce qui a sacrément irrité son coach Thomas Tuchel et les fans des Blues. Quelques jours après avoir reçu le trophée de « Meilleur joueur belge évoluant à l’étranger », lors de la soirée du Soulier d’Or, l’attaquant des Diables doit faire face aux critiques, de plus en plus acerbes, au sein d’un club pas prêt à lui pardonner la franchise de ses propos lors d’une récente interview à Sky Italia.