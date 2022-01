D1A: diminué par le Covid, Eupen s’incline (0-2) face au Cercle de Bruges

L’AS Eupen, qui jouait « sous contestation », s’est incliné 0-2 face au Cercle Bruges dans le cadre de la 22e journée du championnat de Belgique. Thibo Somers (77e) et Dino Hotic (81e, sur penalty) ont permis aux Brugeois de se hisser en 10e position (28 points) tandis que les Pandas continuent de reculer (25 points, 13e).

L’avant-rencontre a été marqué par un geste de contestation des Eupenois, qui ont posé le dos à la caméra lors de la présentation des équipes. Pour la direction germanophone, les conditions pour reporter la rencontre étaient bien remplies : seuls 12 joueurs ont disputé au moins 30 % de temps de jeu en championnat. Parmi eux, Abdul Nurudeen est à la CAN, Isaac Nuhu et Jonathan Heris sont blessés et sur les neuf autres, quatre ont le Covid et quatre reviennent tout juste de quarantaine. Cela a permis à Anas Nanah d’être titulaire alors qu’il n’avait figuré qu’une seule fois dans la sélection cette saison. Au Cercle, Rabbi Matondo, testé positif au covid, a été remplacé par Alex Millan et Jesper Daland est rentré de suspension.