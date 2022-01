La dette publique ou le cauchemar de l’Europe

Parions sur le scénario optimiste – sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire rendue plus incertaine depuis l’apparition du variant omicron. Si le dynamisme économique s’est certes essoufflé à l’automne dernier, l’activité devrait rebondir dans le courant de l’année qui vient de commencer. Et la forte poussée d’inflation resterait passagère. Pour autant, les pays européens seront loin d’avoir digéré la crise.

Sans doute, malgré la mise à l’arrêt partielle de l’activité en 2020 et le va-et-vient des mesures de confinement, nos économies ont-elles tenu le coup grâce à l’intervention massive des Etats – au prix d’une hausse importante et généralisée des dépenses et des dettes publiques.