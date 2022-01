Sortie du nucléaire: la dernière chance du plan B

Pour celles et ceux convaincus que nous sortirons du nucléaire en 2025, c’est un jour comme un autre. Pour celles et ceux persuadés que nous maintiendrons de centrales en activité, c’est un jour pas comme les autres.

Ce jour est celui où l’Agence fédérale de contrôle nucléaire remet son rapport ayant trait à la faisabilité du plan B (on maintient des centrales) au cas où le plan A (on ferme) devait s’avérer impraticable (notamment parce que les projets alternatifs de centrales au gaz ne sont pas sûrs, à commencer par celle de Vilvorde). Politiquement parlant, on aura reconnu à peu près tous les partenaires de la Vivaldi d’un côté, et le MR de l’autre, avec, un peu, l’Open VLD, le CD&V se tait. Le match se poursuit.