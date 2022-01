Stéphane Bréda après le Clasico: «Pas de penalty de Dussenne sur Refaelov» (vidéo)

Si le score était resté de 1-0, la phase aurait été rangée parmi les phases anecdotiques de la rencontre. Mais puisque le Standard est parvenu à arracher le partage (1-1), le possible penalty sur Refaelov à la 56e minute aurait pu permettre aux Mauves de plier le match.

Le marquoir affiche 1-0 et on joue la 56e minute de ce Clasico, Noë Dussenne accroche Lior Refaelov dans le grand rectangle du Standard. M. Van Driessche ne bronche pas et n’accorde pas de penalty aux Mauves.

« C’est très léger », juge Stéphane Bréda, notre consultant. « Refaelov tombe après la faute, quand il se rend compte qu’il n’a plus le ballon. L’arbitre a dû estimer, à juste titre, que l’influence de l’accrochage était passée et que le timing n’était pas correct pour que l’Anderlechtois s’effondre. »