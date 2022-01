Nicolas Raskin heureux du point arraché par le Standard à Anderlecht: «Cela prouve qu’il y a déjà du mieux!»

Après le coup de sifflet final, le médian était logiquement satisfait du point arraché. « On savait que ce serait un match difficile, qu’on allait devoir beaucoup travailler ensemble, se battre à chaque instant et faire d’énormes sacrifices », explique Nicolas Raskin au micro d’Eleven Sports. « , mais ce but inscrit en fin de match nous fait énormément de bien, on va désormais pouvoir construire là-dessus. »