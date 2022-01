David Goffin avant l’Open d’Australie: «Moi, je n’ai pas hésité à me faire vacciner»

Le rendez-vous téléphonique avec David Goffin était prévu, ce dimanche à 19 heures à Melbourne, pour prendre des nouvelles de son genou gauche, à nouveau touché ; l’appel s’est déroulé juste une heure après le verdict sans concession dans l’affaire Djokovic. Difficile de ne pas commencer par le sujet numéro un en Australie… « C’est un feuilleton qui a duré plus de dix jours et on en arrivait à ne plus parler que de ça, avec pas mal de rebondissements, et d’implications pour le tableau, le programme, etc. » constate le nº1 belge. « Pour ma part, je ne connais pas l’affaire en profondeur, ni tous les détails car j’ai suivi ça de loin, étant d’abord en compétition à Sydney, puis préoccupé par l’état de mon genou. Au final, c’est une décision choc, qui fait les gros titres ! Mais ça l’aurait été aussi s’il avait pu jouer, ça ne me surprend pas. Il faudra donc faire avec, ou plutôt sans lui, et avec cette décision… »