Luka Elsner satisfait du visage affiché par le Standard à Anderlecht: «On a manqué de justesse technique, mais la mentalité était là»

Un point qui fait du bien aux Liégeois, puisqu’il leur permet de remonter à la 14e position. En face, par contre, Vincent Kompany et ses hommes pourront se mordre les doigts de ne pas avoir remporté une rencontre qui semblait largement à leur portée…

Après la rencontre, l’entraîneur du Standard était forcément satisfait du visage affiché par ses ouailles. « On avait travaillé sur cet aspect-là », explique Luka Elsner. « Quand on est en difficulté, quand un élément est contre nous, on a appris à l’encaisser et à ne surtout pas baisser les bras. C’est ce qui doit être notre priorité en ce moment : montrer une bonne attitude sur le terrain. En deuxième mi-temps, on était dans cet esprit-là. C’est le type de Standard que l’on veut voir chaque week-end, avec de la grinta jusqu’à la dernière seconde et à fond dans les duels. En rentrant dans le vestiaire, j’ai vu de nombreux joueurs avec des crampes, qui m’avaient demandé pour être remplacés car ils n’en pouvaient plus. J’aimerais voir cette scène après chaque match. »