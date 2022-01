La femme poussée sur les rails du métro bruxellois souffre d’une fracture de l’épaule

Le jeune auteur, né en 1998 et de nationalité française, a été auditionné par la police avant d’être mis à la disposition du parquet de Bruxelles et il n’a, a priori, aucun lien avec la victime, qui semble donc avoir été choisie au hasard. Le juge d’instruction l’a entendu samedi, et il a délivré un mandat d’arrêt à son encontre, après l’avoir inculpé de tentative de meurtre. Jusqu’à présent, rien ne permet de comprendre quel est son mobile, et on ne connaît pas son état mental : un expert psychiatre a été désigné par le juge d’instruction pour vérifier l’état du suspect, a exposé le parquet sans faire d’autre commentaire « afin de ne pas nuire à l’enquête. »