Le Real Madrid remporte la Supercoupe d’Espagne face à Bilbao (2-0), Thibaut Courtois arrête un penalty

Grâce au premier but de la saison de Luka Modric (38e) et à un penalty de Karim Benzema, le Real Madrid a remporté sa 12e Supercoupe d’Espagne 2-0 au détriment de l’Athletic Bilbao, dimanche à Ryad, en Arabie saoudite.

Carlo Ancelotti a effectué trois changements dans son onze de départ par rapport à celui qui a débuté face au FC Barcelone:: David Alaba en défense centrale, Lucas Vazquez au latéral droit et Rodrygo en attaque ont pris la place de Dani Carrvajal et Marco Asensio, tous deux absents sur la feuille de match, et Fernandez Nacho. Thibaut Courtois était au poste et Eden Hazard est resté sur le banc tout le match.