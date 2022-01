Vincent Kompany après le Clasico (1-1): «On devait marquer plus, tout simplement»

Même s’il aime se satisfaire du jeu, de la performance, Vincent Kompany ne pouvait pas se détacher du résultat dimanche, à l’issue du match entre Anderlecht et le Standard (1-1). « C’est le résultat qui influence mon sentiment », a reconnu le coach des Mauves.

Alors que son équipe avait le match en main, elle a laissé filer les trois points par manque de réalisme. « . On a eu pas mal d'occasions, et de grosses, ainsi que la maîtrise du match. On n'a pas concédé trop d'occasions non plus. Aujourd'hui, on devait marquer plus, tout simplement. Et on aurait pu se créer encore plus d'occasions, il y avait des espaces, des situations qu'on aurait pu entreprendre un peu plus souvent. »