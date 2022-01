Renaud Emond fête son retour au Standard avec une titularisation et un partage dans le Clasico: «On a su jouer avec nos armes!»

Ce dimanche, Renaud Emond a donc fêté son grand retour au Standard avec un point arraché chez le rival et une titularisation. De quoi donner le sourire au Gaumais. « Physiquement, il va me falloir encore un peu de temps pour revenir à mon meilleur niveau », annonce d’emblée celui qui a tout de même parcouru un peu plus de onze kilomètres sur le pré. « Cela me fait bien évidemment plaisir de revêtir à nouveau ce maillot, mais, ce soir, le plus important était de ramener un bon résultat pour l’équipe. »

Pas question donc de fanfaronner pour l’ancien Nantais, qui était concentré à 100 % sur sa mission du jour : ramener quelque chose à la maison. « Forcément, cela fait toujours plaisir de ne pas repartir d’un Clasico avec une défaite », enchaîne-t-il. « On a montré une très bonne mentalité aujourd’hui, on s’est bien battus. On était en difficulté, mais on a su réagir, ce qui n’est jamais simple. Donc oui, ce petit but nous fait vraiment du bien. Anderlecht a peut-être été plus dominant que nous, c’est sûr. Mais on a su jouer avec nos armes. On savait qu’ils étaient dans une bonne forme, tandis que, de notre côté, on essaye de reprendre un peu des couleurs et de remonter tout doucement au classement. Dans cette optique, ce point va nous aider pour la suite, il va nous permettre de continuer à travailler. »