Arnaud Bodart après le partage obtenu par le Standard: «Anderlecht a peut-être fait preuve d’arrogance...»

À l’évidence, le Standard aime les scénarios incroyables, tout autant que les matches face aux cadors. Il l’avait démontré le 7 novembre 2021 au Jan Breydel où, après avoir été copieusement dominé par le FC Bruges, il avait retourné la situation pour arracher un point inespéré (2-2). Le 12 décembre au Bosuil également où, alors que l’Antwerp était passé devant et qu’il était littéralement à la rue, Mehdi Carcela et Jackson Muleka lui avaient offert les trois points de la victoire en toute fin d’un match complètement fou (2-3). En plus de ces deux déplacements, le Standard pourra désormais ajouter celui d’Anderlecht à son tableau de chasse, où il est parvenu à arracher un point précieux grâce à un but de Denis Dragus que personne n’avait vu venir, sur un cadeau offert au Roumain par Sergio Gomez, alors qu’Anderlecht avait raté à plusieurs reprises l’occasion de tuer le suspense. « C’est un point conquis grâce à la mentalité », asséna Renaud Emond au coup de sifflet final. « On a su réagir et ce but fait du bien. On a joué avec nos armes face à une équipe d’Anderlecht qui est dans une bonne forme. Nous, on tente de retrouver des couleurs… »