Le débrief de Philippe Albert: «Le Standard a un besoin urgent de confiance»

Pourquoi Anderlecht ne s’est-il pas mis à l’abri d’une déconvenue ?

Les Bruxellois sont coupables d’une mauvaise gestion de fin de match, avec une erreur individuelle qui leur coûte une victoire pourtant amplement méritée. Sur l’ensemble du Clasico, il n’y avait pas photo, chacun en conviendra. Possession, contenu, nombre d’occasions, tous les paramètres étaient a priori favorables aux Mauves. Le Standard a juste eu le mérite d’y croire jusqu’au bout… Zirkzee, Refaelov, Amuzu, Raman lorsqu’il est entré, la finition a fait défaut, le Sporting n’a jamais concrétisé ce second but qui leur aurait apporté un peu d’assurance et de confort. Contrairement à l’impression de Van Crombrugge, trop sévère avec les siens, je trouve que la seconde mi-temps a été relativement bonne aussi, ils ont juste foiré en fin de partie. C’est un gaspillage dommageable, qu’ils ne peuvent en tout cas plus reproduire.