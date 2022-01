Genk enfonce encore un peu plus le Beerschot (4-1) et se retrouve huitième

Genk a infligé une sixième défaite d’affilée au Beerschot dimanche dans le cadre de la 22e journée de championnat (4-1). Patrik Hrosovsky (20e), Junya Ito (32e), Théo Bongonda (78e, penalty) et Andras Nemeth (90e+2) ont propulsé les Limbourgeois vers la 8e place (32 points) du classement. Les Rats restent derniers (9 points).

Avant la rencontre, Genk a fêté Bryan Heynen pour son 200e match et Paul Onuachu pour son Soulier d’Or. Mais si le capitaine était sur le terrain, l’attaquant nigérian est resté à l’écart à cause d’une gêne aux ischio-jambiers. Kristian Thorstvedt (suspendu), et Jospeh Paintsil (CAN) étaient également absents. Au Beerschot, Mike Vanhamel (blessé), Jan Van den Bergh (malade), Moises Caicedo (retour à Brighton) et Mohammed Halamia (à la CAN) manquaient à l’appel tout comme Issa Soumaré et Abdoulie Sanyang tombés en disgrâce auprès de Javier Torrente.