La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles

Ces nouveaux essais surviennent à un moment délicat pour la région, alors qu’une élection présidentielle est prévue en mars en Corée du Sud, et que la Chine, le seul allié majeur de la Corée du Nord, se prépare à accueillir les Jeux olympiques le mois prochain.

«Le remarquable développement par la Corée du Nord de ses technologies en matière de missiles ne peut être ignoré»

La fréquence et la variété des tests montrent que la Corée du Nord «essaye d’améliorer sa technologie et ses capacités opérationnelles pour mener des actions secrètes, afin que les autres pays aient du mal à détecter les signes préparatoires d’un lancement», a estimé le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, lors d’un point de presse. «Le remarquable développement par la Corée du Nord de ses technologies en matière de missiles ne peut être ignoré, pour la sécurité du Japon et de la région», a-t-il averti.

La Corée du Nord a notamment affirmé avoir testé avec succès les 5 et 11 janvier des missiles hypersoniques à vol plané, une arme particulièrement sophistiquée, le deuxième lancement étant supervisé par Kim Jong Un en personne. Les missiles hypersoniques peuvent atteindre cinq fois la vitesse du son, voire plus. Ils sont plus rapides et plus maniables que les missiles standard, ce qui les rend plus difficiles à intercepter pour les systèmes de défense, pour lesquels les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars.