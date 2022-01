Footbelgate: et si Bruno Venanzi était forcé de quitter le Standard pour que le club liégeois puisse recevoir sa licence?

Plus de trois ans après le début du « Footbelgate », le parquet fédéral a terminé son réquisitoire. L’instance judiciaire veut envoyer 57 personnes devant le tribunal correctionnel d’Anvers. Si des noms attendus (Mogi Bayat, Herman Van Holsbeeck et Bruno Venanzi pour ne citer qu’eux) figurent dans cette longue et douloureuse liste, d’autres ont longtemps cru passer entre les mailles du filet. Le plus ronflant des « petits nouveaux », c’est Mehdi Bayat. Frère d’une figure clé du dossier (Mogi) mais surtout administrateur-délégué du SC Charleroi et ex-président de l’Union belge.

Est-ce que l’opération « Mains propres » va coûter sa licence à un ou plusieurs clubs de D1A ? Cette possibilité est réelle d’après « Het Laatste Nieuws » car si un suspect est effectivement condamné et qu’il joue un rôle important dans un club concerné, les nouvelles réglementations fédérales stipulent que ce club en question ne recevra pas sa licence. Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Michel Louwagie et/ou Bruno Venanzi qui quittent leur club pour ne pas le mettre en danger, voilà qui est donc envisageable…