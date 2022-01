Le président de Credit Suisse démissionne, Axel Lehmann lui succède

M. Horta-Osório démissionne ainsi seulement huit mois et demi après son arrivée aux commandes. Elu en pleine tourmente fin avril 2021, alors que la banque avait été secouée en mars par la faillite de société financière britannique Greensill et l'implosion du fonds américain Archegos, il avait promis de remettre la gestion des risques au coeur de la culture de la banque.

Ce banquier portugais était arrivé aux commandes avec une solide réputation pour avoir redressé avec succès la banque britannique Lloyd's.

Mais en décembre, son mandat avait été éclaboussé par des révélations dans la presse autour des règles de quarantaine qu'il avait enfreint lors d'un bref séjour en Suisse.

M. Horta-Osório a démissionné suite à une enquête commandée par le conseil d'administration.

"Je regrette qu'un certain nombre de mes actions personnelles ait conduit à des difficultés pour la banque et compromis ma capacité à représenter la banque à l'interne et à l'externe", a-t-il déclaré dans la communiqué, mettant cependant en avant le réalignement stratégique mis en place depuis son arrivée à la tête de la banque.

Le conseil d'administration a dit respecter sa décision et mis en avant la solide expérience d'Axel Lehmann.