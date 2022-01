L’ACFF a tranché: report des matches officiels du 21 au 24 janvier de la D2 à la P4

Les matches du 21 au 24 janvier 2022 sont reportés !

« Suite à la décision du Comité de crise du 27 décembre dernier, et en l’absence de toute nouvelle disposition sanitaire par les autorités gouvernementales, l’ACFF reporte tous les matches officiels du week-end du 21 au 24 janvier 2022 (D2 ET D3 ACFF, toutes les compétitions interprovinciales, provinciales et régionales d’équipes premières, réserves et équipes d’âges).

Les entraînements et matches amicaux restent autorisés dans le respect des mesures sanitaires.

Une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée après le CODECO de cette semaine ».