Rafael Benitez viré à Everton: le nom de Roberto Martinez cité pour le remplacer

« Everton confirme le départ de Rafael Benitez en tant qu’entraîneur de l’équipe première », ont écrit les Toffees, actuellement 16es de Premier League, avec six points d’avance sur la zone rouge, dans leur communiqué. « D’autres informations sur son remplaçant définitif seront faites en temps utile », ajoute l’autre club de Liverpool.

Cette phrase a provoqué son lot de rumeurs. Dont une liée à l’équipe nationale belge : et si Roberto Martinez était le successeur de Rafa Benitez ? Il faut dire que le sélectionneur espagnol des Diables rouges a coaché les Toffees entre 2013 et 2016, soit avant de rejoindre la Belgique, et qu’il y a gardé de bons contacts avec la direction.