Une nouvelle enquête révèle celui qui aurait livré la famille d’Anne Frank aux nazis

Une équipe internationale d’enquêteurs révèle ce lundi le nom de celui qui aurait trahi la famille d’Anne Frank en 1944 et transmis l’adresse de la cachette aux nazis. Après cinq ans d’enquête, l’équipe internationale publie ce lundi un livre « Het verraad van Anne Frank », dans lequel elle livre ses conclusions. Le Volkskrant a eu l’occasion d’interroger l’agent américain du FBI Vince Pankoke qui a dirigé l’enquête.

L’équipe a utilisé les techniques de recherche les plus pointues, examiné des centaines de milliers de documents dans huit pays et interrogé 70 personnes, avant d’arriver à la conclusion que l’adresse de l’annexe secrète avait été révélée par le notaire Arnold van den Bergh, membre du Conseil juif d’Amsterdam. Il a sans doute transmis une liste d’adresses de cachettes au Sicherheitsdienst (service de renseignement de maintien de l’ordre de la SS) en échange de la protection de sa famille. Si on ne sera jamais certain à 100 % de l’identité de l’homme qui les a trahis, c’est le scénario qui a été jugé le plus probable par l’équipe sur une trentaine de pistes étudiées.