Les lendemains qui déchantent au Standard: un score positif est rarement suivi de résultats probants

Ce n’est pas la première fois que le Standard réalise une performance encourageante mais celle-ci est rarement suivie de résultats probants.

Exemple en novembre dernier au Club de Bruges. Alors que le marquoir affiche 2-0 en faveur des Blauw en Zwart après 35 minutes, le Standard va réussir l’exploit de revenir à hauteur des champions en titre. Score final : 2-2 et des raisons de croire en un avenir meilleur. Une semaine plus tard, la formation liégeoise éprouve toutefois les pires difficultés à se défaire d’Eupen à la maison. Un but contre son camp d’Agbadou permet aux Rouches d’obtenir 3 points dans la douleur. La suite, ce sont deux revers en championnat : 3-1 à La Gantoise (3-1) et face à Charleroi (0-3, match arrêté suite à des jets de fumigènes et à un envahissement de terrain).