Tentative de meurtre dans le métro à Bruxelles: le conducteur de la Stib présenté comme un «héros»

Beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux, apportant leur soutien à la victime et leur admiration à la réaction et aux réflexes du conducteur du métro.

Le trafic du métro a été interrompu entre les stations Elisabeth et Arts-Lois jusqu’à 20h15. L’auteur a pris la fuite en courant à travers les voies de métro, mais grâce à la diffusion d’images du suspect, des policiers ont pu l’interpeller quelques minutes plus tard.

Depuis, beaucoup de personnes ont réagi sur Twitter en présentant le conducteur comme un héros : « Hier, station Rogier un malade, un fou, un criminel… puis ce conducteur de métro #Stib. Tu es mon/notre héros. » « Ce travailleur de la Stib qui fait honneur à la fonction est un héros, il s’appelle Youssef. » « Veuillez passer mes salutations et mes bénédictions au chauffeur de métro qui a été impliqué dans l’incident de #Rogier… Un immense respect. En espérant qu’il n’est pas trop traumatisé. Longue vie à lui et à cette dame. » « S’il vous plait, donnez la médaille la plus honorifique pour ce conducteur/trice de la Stib. Quel professionnalisme, quel sang-froid. Le pire et le meilleur de l’humanité en une vidéo de 30 secondes. »

À lire aussi Femme poussée sur les voies du métro: l’auteur devra faire l’objet d’une expertise psychiatrique