Omicron n’a pas encore fait disparaître delta: «On a pris un risque avec les assouplissements», estime Marc Van Ranst

Le virologue se demande si le variant omicron va vraiment prendre totalement le dessus sur delta et si les derniers assouplissements n’ont pas été pris trop rapidement.

La moyenne sur sept jours du nombre d’infections en revanche poursuit son augmentation, bien que moins rapidement. Le 13 janvier, date des chiffres consolidés le plus récents, cette moyenne a atteint 25.809 contaminations quotidiennes, soit une augmentation de 38 %. Ce jour-là, 30.013 infections ont été enregistrées en particulier. Entre le 7 et le 13 janvier, il y a eu en tout 612.314 tests réalisés, dont environ 31 % se sont avérés positifs.

Si omicron constitue plus de 80 % des contaminations, le variant delta, qui entraîne davantage d’hospitalisations, continue de représenter environ 15 % des infections. « Il est difficile de dire si delta disparaîtra avec le temps », estime Marc Van Ranst dans Het Nieuwsblad. Le virologue se demande si le nouveau variant va vraiment totalement prendre le dessus sur delta. Omicron commence à « crachoter », déclare-t-il. « Mais nous ne savons pas s’il s’agit d’un contretemps purement statistique ou si le variant delta qui circule est un sous-variant qui est presque aussi transmissible qu’omicron, et donc plus difficile à chasser. Il n’y a pas encore de certitude à ce sujet. »